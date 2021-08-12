Волгоградца осудят за убийство пенсионерки

48-летний волгоградец совершил сразу три преступления в один день. В августе 2020 года на пустыре в Красноармейском районе ранее судимый мужчина напал на женщину и похитил золотую цепочку. Скрываясь от полиции, преступник пришел к пенсионерке, у которой ранее ремонтировал жилье. Он рассказал женщине о грабеже и попросил пожить у нее. Пенсионерка отказалась, и это послужило поводом для её убийства.

Как «КП-Волгоград» сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемый украл у первой жертвы золотую цепочку стоимостью более 38 тысяч рублей. Это статья за кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Она подразумевает лишение свободы до пяти лет. Такое наказание мог бы понести 48-летний волгоградец, если бы не совершил более тяжкое преступление.

Пенсионерку, которая отказалась скрывать его от полиции, мужчина сначала избил, а затем нанес ей не меньше 50 ударов ножом. Женщина скончалась на месте преступления. Видимо, решив, что ему уже нечего терять, злоумышленник украл у погибшей два сотовых телефона и золотые украшения общей стоимостью более 18 тыс.рублей.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 10 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, осужденный может его обжаловать.