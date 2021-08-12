В новый корпус волгоградского онкодиспансера закупили оборудования на 2 миллиарда

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде в конце 2021 году достроят лечебно-консультативного центр на базе областного окнодиспансера. В новый корпус медучреждения закупили 115 единиц различной техники на сумму 2 миллиарда рублей. Она была приобретена благодаря реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве.

Новое оборудование позволит врачам подбирать пациентам с раком эффективную лекарственную терапию препаратами, действующими непосредственно на молекулярную мишень в опухолевой клетке. Также современная медтехника поможет выявлять предрасположенность и наследственность к онкологии, определять генетические нарушения и риски развития заболеваний.

Также в лечебно-консультативном центре онкодиспансера появится криохранилище. В уникальной лаборатории будут храниться стволовые клетки крови для гематологических пациентов. Оборудование для хранилища также уже закупили. Сейчас для пересадок стволовых клеток волгоградцы вынуждены обращаться в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.