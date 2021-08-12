Из-за сигареты в Волгограде сгорели дачный дом и 8 хозпостроек

Крупный пожар бушевал в СНТ "Металлург". Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Полицейские задержали подозреваемого, из-за необдуманных действий которого случился крупный пожар в СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Накануне в дачном массиве пожарные более двух часов тушили несколько строений. Огонь уничтожил один дом и 8 хозяйственных построек. Никто не пострадал. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. В результате проверки сотрудники полиции установили 39-летнего волгоградца, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказал, что на арендованном «КАМАЗе» он перевозил грузы на территории СНТ «Металлург». Водитель закурил сигарету, а окурок неосознанно бросил на землю, не подумав о последствиях. В итоге загорелась сухая трава, а после огонь перекинулся на дачный дом и другие постройки. Материалы проверки полицейские передадут в МЧС для принятия решения.

Напомним, 10 полицейские задержали мужчину в Иловлинском районе. Он бросил окурок в траву, в результате чего возник степной пожар.