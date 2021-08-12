Виновника аварии не нашли: волгоградец отсудил у Российского союза автостраховщиков 130 тысяч за ДТП

У автостраховщиков не получилось обжаловать судебное решение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Волгограда отсудил компенсацию у Российского союза автостраховщиков за полученный вред в результате ДТП. 25 октября 2020 года мужчину сбил на 81-м километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский» неустановленный водитель, который скрылся с места происшествия. Его так и не нашли. А пешеход получил множественные переломы. Кто был виновником аварии, не установили. Поэтому постановлением следователя было отказано в возбуждении уголовного дела, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В декабре прошлого года пострадавший обратился в АО «АльфаСтрахование» - компания уполномочена Российским союзом автостраховщиков выплачивать компенсационные выплаты. Однако мужчине за полученный вред деньги не перечислили. Волгоградец обратился в суд.

Центральный районный суд в пользу потерпевшего взыскал с РСА компенсацию в размере 130 тысяч рублей, а также неустойку в 30 тысяч рублей. Также страховщиков оштрафовали на 30 тысяч рублей. Российский союз автостраховщиков обжаловал решение. Однако Волгоградский областной суд оставил постановление без изменения, не удовлетворив апелляционную жалобу.

СПРАВКА «КП»

Согласно Закону об ОСАГО, Российский Союз Автостраховщиков по требованию потерпевшего уполномочен осуществлять компенсационную выплату в счет возмещения вреда, причиненного его жизни или здоровью, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отсутствия договора обязательного страхования лица, причинившего вред, из-за неисполнения им установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию.