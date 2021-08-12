Под Волгоградом молодой водитель насмерть сбил женщину

На дорогах Волгоградской области люди продолжают травмироваться и погибать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах Волгоградской области обстановка остается очень тяжелой. Почти ежедневно происходят аварии с погибшими. Накануне утром, 12 августа, трагедия случилась в Городище. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 20-летний водитель в 7.70 за рулем «ВАЗ-2107» наехал на улице Фрунзе на 60-летнюю женщину. Пешеход шла по ходу движения по обочине дороги. В результате происшествия местная жительница скончалась на месте аварии.

В Красноармейском районе Волгограда вечером в среду 47-летняя женщина на автомобиле «Mazda» на улице Мачтозаводской не уступила дорогу автобусу «Волгабас». Произошло столкновение, в результате которого травмы получили водитель и 9-летний ребенок, которые были в иномарке. Их увезли в больницу.