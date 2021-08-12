Жара до 43 градусов: какая погода будет в Волгограде и области 12 августа

В такую жару можно спасаться только водой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область продолжает изнывать от экстремально жаркой погоды до 43-х градусов. Столбики термометров не спадают с запредельных отметок. Сегодня, 12 августа, в Волгограде и области ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

По области днем в четверг температура воздуха составит +33...+38°, в отдельных районах будет опасное явление – сильная жара до +40...+43º. В Волгограде сегодня +37...+39º.

На территории Волгоградской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Так в Даниловском районе спасатели с вечера продолжают тушить крупный лесной пожар.