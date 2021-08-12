«Ротор» арендовал полузащитника «Урала»

Фото: ФК "Урал"

Состав «Ротора» продолжает меняться. Волгоградская команда пополнилась 16-м новым футболистов за это лето. Клуб арендовал у «Урала» полузащитника Юрия Бавина. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Юрия Бавин родился в селе Слаутное Камчатского края 5 февраля 1994 года. В юном возрасте оказался в академии московского ЦСКА. Играл за молодежную команду «армейцев». В 2014 году стал футболистом португальском «Униане», затем оказался в «Зените», где выступал за вторую команду клуба из Санкт-Петербурга. Имеет 1 проведенный матч за сине-бело-голубых в премьер-лиге. С 2017 года стал игроком «Урала» из Екатеринбурга. Во второй половине прошлого сезона РПЛ был в аренде в «Тамбове», а текущий игровой год начал в «Урале-2» во втором дивизионе. Также Юрий Бавин вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

Напомним, 10 августа «Ротор» расстался с голкипером Максимом Рудаковым, который не провел за сине-голубых ни одного матча.

14 августа волгоградская команда на своем стадионе проведет матч 6-го тура первенства ФНЛ, соперником будет калининградская «Балтика». На эту встречу пустят только фанатов «Ротора».