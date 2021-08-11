Хотел проучить: в Волгограде солдат получил тюремный срок за избиение сослуживца

Солдат проведет 2 года в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградском гарнизонном суде огласили приговор в отношении 20-летнего военнослужащего. Абдуллах Айтукаев 1 апреля в 2021 года в казарме воинской части возмутился, что его сослуживец сделал ему замечании в присутствии других солдат. Тогда Айтукаев набросился на рядового и избил его, нанося удары кулаком в плечо, в грудь и живот. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, потерпевший получил закрытую тупую травму животы в виде кровоизлияний в ткани внутренних органов.

- Данные телесные повреждения являлись опасным для жизни пострадавшего, и квалифицируются как тяжкий вред здоровью, - отметили в пресс-службе судов.

Айтукаев на суде признал себя виновным. Свои действия он объяснил тем, что решил проучить рядового применением силы. Но причинять вред здоровью не хотел. Волгоградский гарнизонный суд наказал солдата лишением свободы на срок 2 года. Он будет сидеть в колонии общего режима. Военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.