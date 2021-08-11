В Волгограде закроют 5 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

Сотрудники прокуратуры Кировского района Волгограда обнаружили 5 сайтов в интернете, на которых любой желающий мог купить себе сертификат о вакцинации от коронавируса. Ходить к врачу и колоть вакцину не требовалось, главное - перечислить деньги. Здесь же можно купить справку о том, что человек не болен ковидом.

Сколько волгоградцев успело воспользоваться предложением, неизвестно. Сейчас это проверяют сотрудники надзорного ведомства.

В прокуратуре напоминают, что и подделка документов, и покупка липовых справок - уголовная статья. Поэтому прокурор района обратился в суд с заявлениями о запрете размещённой на этих сайтах незаконной информации.

- Решениями Кировского районного суда Волгограда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Это является основанием для блокирования доступа на сайты органами Роскомнадзора, - прокомментировали "КП-Волгоград" в пресс-службе прокуратуры.