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Происшествия11 августа 2021 17:58

В Волгограде ревнивец бегал с топором по турбазе и угрожал чужой женщине

Мужчина перепутал несчастную со своей женой
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Ревнивец с топором угрожал чужой женщине.

Ревнивец с топором угрожал чужой женщине.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Происшествие в Светлоярском районе Волгоградской области едва не закончилось трагедией. Ночью 7 августа 52-летний волгоградец напал с топором на женщину. Он ворвался на территорию турбазы, где она отдыхала с семьей. Мужчина начал угрожать убить её, замахивался топором и портил мебель. Оказалось, что ревнивец перепутал женщину со своей женой.

52-летнего жителя Красноармейского района Волгограда теперь обвиняют за угрозу убийством. А всему виной ревность и, видимо, плохое зрение. Обвиняемый ворвался на турбазу в Светлоярском районе с топором, подбежал к одной из семей, которые отдыхали в беседке и начал угрожать 50-летней женщине. Дебошира задержал только участковый.

Мужчина не стал отрицать свой поступок и пояснил, что перепутал потерпевшую со своей женой. Он подозревал, что его супруга была на этой турбазе с другим мужчиной. Волгоградец сейчас находится под подпиской о невыезде. За угрозу убийством ему может грозить лишение свободы до двух лет.