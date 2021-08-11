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Общество11 августа 2021 17:54

В Волгоградской области из-за ремонта на несколько месяцев закроют мост через Ахтубу

Старый путепровод находится в плохом состоянии из-за деформационных швов
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото из документов на сайте zakupki.gov.ru

Фото из документов на сайте zakupki.gov.ru

В ближайшее время автомобильный мост через Ахтубу в Волгоградской области закроют на реконструкцию. Комитет транспорта и дорожного хозяйства региона объявил электронный аукцион по поиску подрядчика для проведения планово-предупредительных работ на мосту в Среднеахтубинском районе. Начальная стоимость контракта 12 миллионов 918 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок. Деньги будут выделены из областного бюджета. Состоятся торги 23 августа.

Ремонт моста, по которому проходит трасса «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба», будет идти с даты подписания государственного контракта по 1 ноября 2021 года. Во время работ движение по путепроводу будет закрыто, о чем с двух сторон дороги будут сообщать специальные знаки. Схему объезда еще предстоит определить. Реку Ахтуба можно переехать по новому мосту, который ведет в Волжский. Старый путепровод находится в плохом состоянии из-за деформационных швов над всеми опорами. У них нарушена герметичность, оторваны шпильки крепления неопреновых элементов. Также в зоне деформационных швов были выявлены сквозные провалы. Все это предстоит устранить подрядчику, который победит на торгах.

Фото из документов на сайте zakupki.gov.ru

Фото из документов на сайте zakupki.gov.ru

Отметим, мост через Ахтубу построили в 1962 году. Его протяженность составляет 433 метра.