В Волгоградской области из-за ремонта на несколько месяцев закроют мост через Ахтубу

Фото из документов на сайте zakupki.gov.ru

В ближайшее время автомобильный мост через Ахтубу в Волгоградской области закроют на реконструкцию. Комитет транспорта и дорожного хозяйства региона объявил электронный аукцион по поиску подрядчика для проведения планово-предупредительных работ на мосту в Среднеахтубинском районе. Начальная стоимость контракта 12 миллионов 918 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок. Деньги будут выделены из областного бюджета. Состоятся торги 23 августа.

Ремонт моста, по которому проходит трасса «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба», будет идти с даты подписания государственного контракта по 1 ноября 2021 года. Во время работ движение по путепроводу будет закрыто, о чем с двух сторон дороги будут сообщать специальные знаки. Схему объезда еще предстоит определить. Реку Ахтуба можно переехать по новому мосту, который ведет в Волжский. Старый путепровод находится в плохом состоянии из-за деформационных швов над всеми опорами. У них нарушена герметичность, оторваны шпильки крепления неопреновых элементов. Также в зоне деформационных швов были выявлены сквозные провалы. Все это предстоит устранить подрядчику, который победит на торгах.

Фото из документов на сайте zakupki.gov.ru

Отметим, мост через Ахтубу построили в 1962 году. Его протяженность составляет 433 метра.