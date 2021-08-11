Туши свиней в одном из хуторов Волгоградской области оказались заражены чумой

Очаг африканской чумы свиней ликвидируют в Кумылженском районе Волгоградской области. Напомним, ранее в пойменном озере Дона возле хутора Еланский обнаружили туши свиней. Жители предположили, что они заражены опасным вирусом и забили тревогу. В хутор приехала с проверкой межведомственная комиссия. И подтвердила предположения жителей о свиньях, зараженных АЧС.

Как «КП-Волгоград» рассказали в комитете ветеринарии Волгоградской области, в лесу возле хутора Еланского Букановского сельского поселения установлен карантин по АЧС. Лабораторные исследования показали, что найденные на берегу озера две туши свиней заражены африканской чумой свиней. Поэтому 9 августа в очаге обнаружения ввели карантин. На сайте администрации Волгоградской области опубликовано соответствующее постановление. Карантин не затронет села Кумылженского района, у жителей не станут изымать свинопоголовье.

Однако, согласно постановлению, Карантин будет действовать месяц после завершения всех мероприятий. В очаг возле хутора Еланский запрещено приезжать посторонним, кроме ветеринарных специалистов и ликвидаторов АЧС. Также на территории охотхозяйства «Букановское» под запретом убой животных, в том числе диких, заготовка кормов и вывоз сельскохозпродукции.