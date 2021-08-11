Авария с перевернувшейся иномаркой у волгоградского медуниверситета попала на видео

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 11 августа, в центре Волгограда в аварии столкнулись две иномарки, одна из которых от удара перевернулась. Происшествие случилось на светофоре у медицинского университета. В 15.20 20-летний парень за рулем «Nissan Primera» врезался во внедорожник «Mitsubishi», после чего легковушка опрокинулась, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Водитель «Nissan» с травмой головы и переломом руки был доставлен в больницу.

По записи с видео видно, что «Nissan Primera» и ехавшая впереди иномарка старались проскочить на светофоре. Однако загорелся красный сигнал, после чего дорогу начали переходить пешеходы. После резкого торможения «Nissan» повело, и он ударился в бок «Mitsubishi» и перевернулся.

Известно, что у водителя легкового автомобиля нет прав, а машине не зарегистрирована. В мае 2020 года молодой парень получал штраф за вождение авто без водительского удостоверения.