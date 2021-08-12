Партия «Новые люди» в Волгограде предложила открыть бесплатный доступ к частным врачам

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В разгар эпидемии коронавируса волгоградцы столкнулись с тем, что из-за нехватки персонала стало проблемой попасть на прием к врачам-специалистам. В партии «Новые люди» предложили открыть бесплатный доступ к частной медицине.

Волгоградский облздрав, объясняя огромные очереди в поликлинике №28, признает нехватку врачей в регионе. Причина понятна: ресурсы брошены на борьбу с ковидом и вакцинацию. Но ковид не отменяет другие болезни. По данным hh.ru, в регионе острая нехватка врачей узких специальностей — офтальмологов, кардиологов, эндокринологов. Попасть к ним люди не могут неделями.

«Новые люди» предлагают решать проблему бесконечных очередей, открыв людям доступ к частной медицине по полисам ОМС. Принцип прост: если человек не может записаться к нужному специалисту в течении двух недель, в поликлинике ему должны предложить варианты бесплатного посещения частной клиники. Если все даты для записи к нужному специалисту будут заняты, человек увидит ссылку на частную поликлинику, сможет записаться, а оплатит услуги государство из средств ОМС.

- Время получения квалифицированной медицинской помощи так же важно, как и ее качество. Ситуация, при которой гражданин не может попасть к нужному специалисту на протяжении двух недель – не нормальная и подчас несет существенные риски для здоровья пациента. Гарантии обеспечения бесплатной медицинской помощи со стороны государства должны покрывать и такие ситуации. Для этого нужен соответствующий финансовый и организационный механизм, удобный для гражданина, - полагает сопредседатель комитета по здравоохранению партии «Новые люди» Максим Чернин.

В партии «Новые люди» считают, что пришло время сделать медицину действительно доступной. «Попасть к узкому специалисту сегодня невозможно во многих поликлиниках. При этом работодатели и предприниматели исправно перечисляют средства в фонд ОМС. «Новые люди» считают, что государство обязано оплачивать визиты к врачам частной практики, поскольку альтернативы у людей зачастую нет», - отметил Алексей Ушаков, адвокат и сторонник партии «Новые люди».