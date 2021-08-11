Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о карантинных мерах

Роспотребнадзор напоминает волгоградцам о мерах профилактики. Фото: АВО

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области остается напряженной. Каждый день фиксируют более трехсот зараженных, а летальных исходов не бывает меньше десяти. Кроме того, в регионе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому Роспотребнадзор по Волгоградской области напоминает жителям, что в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры.

Санитарное ведомство рекомендует своевременно сделать прививку от COVID-19, стараться избегать мест с большим скоплением людей, носить маски в помещениях, магазинах, общественном транспорте. Кроме того, волгоградцам следует контролировать социальную дистанцию, соблюдать ограничительные меры для лиц старше 65 лет.

Если у вас симптомы респираторного заболевания, соблюдайте изоляцию: не идите на работу, в места получения образовательных, социальных услуг. Вызовите врача на дом. Те же меры стоит предпринять людям, которые контактировали с теми, у кого подтвердился COVID-19. Роспотребнадзор по Волгоградской области просит жителей не пренебрегать предложением пройти медицинское обследование и назначенным лечением.