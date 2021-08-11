Волгоградка обвинила подполковника академии МВД в проколе колес своего внедорожника

Было порезано заднее левое колесо. Фото из архива "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде подполковник академии МВД подозревается в проколе колес иномарки, которая принадлежит его соседке по даче. В Отдел полиции по Городищенскому району обратилась 61-летняя волгоградка. Она сообщила, что 1 августа она была на своей даче в СНТ «Акатовка», и за ночь у ее автомобиля «Mitsubishi Outlander» спустило заднее левое колесо. При этом у шины имелись 3 пореза.

Внедорожник стоял под камерой видеонаблюдения, при просмотре записи было установлено, что ночью в 1.06 и 4.02 сосед женщины по даче - доцент кафедры трасологии и баллистики УНК ЭКД Волгоградской академии МВД России - порезал заднюю левую шину и пытался повредить заднюю правую. Об этом «КП-Волгоград» рассказал собственный источник в экстренных службах. Опрошенный подполковник полиции пояснил, что не имеет отношения к порче чужого имущества.

Материал проверки были направлены в Городищенский Межрайонный Следственный отдел СУ СКР по региону для принятия решения. В Волгоградской академии МВД была назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям доцента кафедры.