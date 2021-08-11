Коронавирус за сутки убил 17 волгоградцев от 40 до 89 лет

В Волгограде сохраняется рекордная смертность от коронавируса. Количество умерших от COVID-19 приближается к двум тысячам. Приближается стремительно – за последние сутки в список попали еще 17 жителей Волгоградской области. Среди них и совсем молодые. Оперативный штаб сообщил о смерти от коронавирусной пневмонии 40-летней волгоградки. Она к тому же еще лечилась от рака, но умерла от другой болезни в ковидном госпитале больницы №5.

Еще четверо волгоградцев не дожили до 60 лет. Две 57-летние жительницы Волжского, 58-летний мужчина из Волгограда, 59-летняя женщина из Урюпинска попали в больницы с двусторонней пневмонией. Несмотря на свой еще довольно молодой возраст и то, что их лечили по протоколу, эти люди не смогли победить ковид. У всех были те или иные сопутствующие проблемы со здоровьем.

Три человека скончались в возрасте от 60 до 70 лет, еще троим было от 70 до 80. Не щадит ковид и стариков – за сутки в сводке летальных случаев 6 человек старше 80 лет.