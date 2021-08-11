В Волгоградской области резко подорожала капуста

Капуста за неделю подорожала на 6,22% Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на продукты питания на волгоградских рынках и в магазинах меняются еженедельно. Очередной мониторинг показал, что ценники на многие товары снова изменились. Не обошлось без подорожания. На неделе со 2 по 9 августа резко увеличилось стоимость капусты - на 6,22%. Килограмм в среднем стоит 35 рублей 33 копейки, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате. Незначительный рост цен – в районе 1% - произошел на чай, сливочное масло, поваренную соль, вермишель.

Зато резко подешевела морковь. За неделю цена на этот овощ упала на 15 рублей – на 22,6%. Сейчас килограмм моркови в среднем обходится в 51,4 рубля. Снизилась стоимость и других овощей. Картофель подешевел на 6%, огурцы – на 3%, помидоры – на 6,6%. Также на 2,5% стали выгоднее яблоки, на 1,2% - рис, на 1,2% - куриные яйца и колбаса, на 1,34% - баранина.