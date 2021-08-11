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Общество11 августа 2021 13:46

Около 10 тысяч волгоградцев уговаривают прийти за деньгами на школьников

Пенсионный фонд РФ успокаивает волгоградцев: рассылка не от мошенников
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Волгоградцам напоминают о подаче заявления на выплаты школьникам.

Волгоградцам напоминают о подаче заявления на выплаты школьникам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше 225 тысяч волгоградских семей получили государственные пособия на школьников. Но еще примерно 10 тысяч жителей не забрали выплату в 10 тысяч рублей. Поэтому отделение Пенсионного Фонда по Волгоградской области делает СМС-рассылку с напоминанием подать заявление на пособие.

В общей сложности волгоградцам перечислили около 3 миллиардов 5 миллионов рублей детских пособий. Однако некоторые жители региона все еще не обратились в ПФР с заявлением на выплаты для школьников. Забывчивым волгоградцам Пенсионный фонд отправляет смс-напоминания. И предупреждает: рассылку осуществляют не мошенники, а действительно ПФР.

Напомним, единовременная выплата в 10 тысяч рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей от 6 до 18 лет. А также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 2х, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).