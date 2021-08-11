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Общество11 августа 2021 13:15

В Волгограде ушла из жизни выдающийся акушер-гинеколог

Благодаря Валентине Петренко появились на свет десятки тысяч волгоградцев
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Валентина Петровна более 50 лет посвятила медицине. Фото: ВолгГМУ.

Валентина Петровна более 50 лет посвятила медицине. Фото: ВолгГМУ.

Стать врачом Валентина Петренко твердо решила еще в 12 лет – когда потеряла отца. И стала. Не просто врачом, а заслуженным и выдающимся работником здравоохранения Волгограда. Благодаря ей на свет появились десятки тысяч волгоградцев. К сожалению, Валентина Петренко скончалась на 74 году жизни, хотя до преклонных лет работала и принимала роды. О смерти заслуженного врача РФ сообщила пресс-служба ВолгГМУ.

Валентина Петренко более 30 лет возглавляла службу родовспоможения Краснооктябрьского района Волгограда, работая в районном центре планирования семьи и роддоме №5, помогала волгоградцам стать счастливыми родителями. Воспитала очень многих врачей-гинекологов Волгограда, проработав в медицине более полувека. Врачебный стаж Валентины Петровны - 51 год.

"КП-Волгоград" выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Петренко.