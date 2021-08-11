Надо выезжать за город: волгоградцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды

В этом году метеорный поток Персеиды особенно активен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционно в августе ночное небо озаряется метеорным потоком Персеиды. В этом году его пик наступит в ночь с четверга на пятницу 13 августа. Падающие звезды можно увидеть и в Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском планетарии, по наблюдениям метеорный поток Персеиды сейчас особенно активен.

- Метеорные потоки идеально наблюдать за городом на открытой местности невооруженным глазом. Надо по возможности проводить обзор всего небосвода, так метеоры могут появиться в любой его точке, - отметили в планетарии.

В ночь на 13 августа можно будет увидеть по несколько десятков падающих звезд в час. Однако на самом деле это никакие не звезды. Метеорный поток Персеиды – это сгорающие в атмосфере частицы кометы Свифта-Таттла, которая была открыта в 1862 году.

Также в планетарии рассказали, что вечером 11 августа на небе можно будет увидеть вторую планету от Солнца – Венеру. Она появится на западе у линии горизонт, а над ней пройдет растущий месяц Луны.