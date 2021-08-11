Уголовное наказание грозит коммунальщикам, которые подавали плохую воду в хутор под Волгоградом

Коммунальщиков Городищенского района накажут за некачественную воду в хуторе Красный Пахарь. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Следователи возбудили уголовное дело из-за поставки некачественной воды в Городищенский район Волгоградской области. Жители хутора Красный Пахарь получали ресурс, который не соответствует нормам Сан Пина. В воде был превышены показатели железа и хлорида. Ранее председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил волгоградским коллегам проверить обращения жителей хутора в Городищенском районе.

Как «КП-Волгоград» рассказали в региональном Следственном комитете, жилищно-коммунальная служба Городищенского района, которая подает жителям холодную воду, не проверяла качество поступающего к потребителям ресурса. Это подтвердили эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии. Вода для жителей хутора Красный Пахарь Волгоградской области, не соответствовала нормам СанПина. Специалисты обнаружили превышение показателей общего железа и хлорида.

Сейчас волгоградские следователи продолжают проверку. Виновному в районной жилищно-коммунальной службе грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года.

Напомним, проблемы с питьевой водой в хуторе Красный Пахарь Волгоградской области существуют давно. После многочисленных обращений жителей в поселке объявили об установке современной системы доочистки воды. Еще в прошлом году местные власти разработали программу по оснащению систем водоснабжения блочно-модульными станциями. Всего в Волгоградской области 155 населенных пунктов нуждаются в таких сооружениях. На эти цели из регионального бюджета направят 108,5 миллионов рублей.