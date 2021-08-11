В Волгограде началась реставрация памятника Самолет МИГ-21

Фото: Администрация Волгограда

Многострадальный памятник «Самолет «МИГ-21» в Дзержинском районе Волгограда дождался реставрации. Подрядчик начал обновление объекта культурного наследия регионального значения, который стоит на улице Качинцев. Сейчас строители демонтируют облицовку постамента, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Рабочие разберут несколько тысяч кирпичей, после чего приступят к восстановлению железобетонных конструкций в основании памятника.

- Особое внимание при проведении работ специалисты будут уделять местам крепления металлоконструкции, которая удерживает самолет. В ходе реставрации будут приведены в надлежащее состояние ступени и стела, проведена антикоррозийная обработка металлических элементов памятника, - отметили в администрации города.

Во время работы постамент облицуют новыми плитами, а старые отдадут районной коммунальной службе. Если некоторые материалы будут в надлежащем состоянии, их используют для благоустройства других территорий. Во время реставрации объекта подрядчик установит на прежнее место памятные таблички, покрасит и отремонтирует фюзеляж истребителя. Стоимость всех работ составляет 2,4 миллиона рублей.

Отметим, памятник «Самолет «МИГ-21» открыли 2 февраля 1973 года. Он был установлен личным составом бывшего Качинского высшего краснознаменного ордена Ленина военного авиационного училища летчиков имени А. Ф. Мясникова. На плите у истребителя есть плита, на которой выгравированы имена 128 Героев Советского Союза - участников Сталинградской битвы. В последние годы памятник представлял жалкое зрелище. У него образовались трещины, сколы, подтеки, разрушились штукатурный слой и облицовочные плиты.