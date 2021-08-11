Продажники могут получать более 100 тысяч рублей в Волгограде

Продажникам обещают более 100 тысяч рублей в Волгограде. Фото: Алиса ТИТКО

Менеджеру по продажам и руководителю отдела в этой же сфере в Волгограде обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Также Работодатель гарантирует компенсацию сотовой связи и топливной карты, интенсивную работу в командировках (до 20-30% рабочего времени), подарки к праздникам для сотрудников, программу обучения от компании и годовой бонус за достижение корпоративных целей фирмы. Сервис Superjob подготовил топ-5 самых привлекательных трудовых предложений в Волгограде.

Зарплату от 100 тысяч в месяц в Волгограде также предлагают руководителю флексопечатного производства со знаниями коммерческой составляющей бизнеса, оборудования и технологии флексопечатного процесса. Соискателю обещают социальный пакет в качестве бонуса к условиям труда в компании.

Такую же сумму или даже больше за месяц обещают и менеджеру по продажам. Правда, половину от рабочего времени на такой должность занимают командировки по всей России, регулярное обучение и тренинги по продажам.

В топ вакансий августа в Волгограде попали менеджер по оптовым продажам мебели с оплатой труда от 60 до 70 тысяч рублей и слесарь-сантехник с заработком от 50 тысяч за месяц.

В целом, как отмечают в Superjob, список самых высокооплачиваемых специалистов августа возглавили программисты. Высокую зарплату предлагают руководителям среднего звена в HR-сфере, маркетинге, производстве и продажах. По сравнению с июлем стало больше привлекательных зарплатных предложений для врачей. Вакансии медиков попали в топ зарплат в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону. В Волгограде и Челябинске в топ вакансий с наиболее высокой зарплатой вошли вакансии рабочих.