9-летнюю школьницу сбил автобус в Волгограде

Автобус компании "ВАП" сбил школьницу в Волгограде. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Автобус «Лиаз» сбил 9-летнего ребенка в Тракторозаводском районе Волгограда. Авария произошла 10 августа примерно в 10:30. 29-летний водитель автобуса компании «ВАП» ехал по улице Ополченской в сторону Рыкачева и наехал на школьницу, которая перебегала дорогу на зеленый светофор. Девочку доставили в больницу.

Вчера же вечером в Волжском авто сбило пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В 20 часов 55-летний водитель за рулем «Рено Логан» ехал по Карбышева в сторону улицы 40 лет Победы. Напротив дома Карбышева 160 авто врезалось в 45-летнего пешехода. Мужчина пересекал магистраль в неустановленном месте около зебры. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, после аварии пешехода увезли в больницу.

Всего за 10 августа Госавтоинспекция по Волгоградской области выявила почти 750 нарушений на дорогах и задержала 18 пьяных водителей. Напомним, крупная авария с четырьмя машинами произошла вчера в Калачевском районе. Не обошлось без человеческих жертв. 48-летний водитель фургона на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский» при обгоне наехал на стоящий грузовик «ДАФ» с полуприцепом. После чего в фургон сзади влетел в грузовик «Ман». Водитель фургона «Белава» скончался на месте.