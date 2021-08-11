Новая напасть: волгоградцев атакует бокавирус

Волгоградцы начали чаще болеть Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области при аномальной жаре выросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями. На 31-й календарной неделе со 2 по 8 августа число заразившихся увеличилось на 5,5% по сравнению с предыдущими семью днями. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону. В основном к врачам обращаются взрослые волгоградцы. Однако 32% заболевших – это дети до 15 лет.

Среди пациентов с ОРВИ часто выявляются заразившиеся коронавирусом. Также сейчас циркулируют парагрипп, риновирус, а также бокавирус - он в основном поражает детей. Обычно этот вирус циркулируется в холодное время года. Однако его выявляют у волгоградцев и сейчас. Бокавирус впервые был обнаружен в 2005 году. Бокавирус проявляется в виде заболевания верхних и нижних дыхательных путей, вызывая ринит, острый отит, тонзиллит, фарингит, ларинготрахеит, пневмонию, бронхиолит и бронхит. Заболевание может протекать в легкой и средней формах.

Добавим, в Волгоградской области среди взрослого населения с признаками ОРВИ чаще выявляется COVID-19, а среди детей - другие респираторные вирусы.