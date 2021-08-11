В Волгограде на экоактивистов из палаточного лагеря возбудили дело

Фото: администрация Волгоградской области.

Вчерашнее противостояние чиновников, полиции и защитников дубов в Волго-Ахтубинской пойме закончилось возбуждением дела на организаторов палаточного лагеря. В Облкомприроды утверждают, что 10 августа экоактивисты своей акцией на берегу ерика Гнилой нарушили законодательство. Существует приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии об организации любых мероприятий в природных парках, и согласно этому документу, организаторы палаточного городка должны были как минимум за 2 недели согласовать свой заезд в природным парком.

Приехать и разбить палатку в парке может любой человек, но если это массовый заезд людей – тут действуют другие правила. За нарушение этого приказа на экоактивистов возбудили дело об административном правонарушении. В рамках этого же дела у защитников леса забрали палатки.

Напомним, 10 августа волгоградцы, протестующие против новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме, решили пойти на крайние меры и привлечь внимание к себе, переехав жить на место будущего строительства. Среди главных идейных вдохновителей акции - депутат облдумы Александр Осипов. В частности, призывы присоединиться к палаточному лагерю он распространял у себя в соцсетях. Его поддержали десятки людей.

Тем временем, проект строительства трассы прошел все согласования и подрядчик уже приступил к первому этапу строительства. Дорогу - часть глобального сооружения - мостового перехода через Волгу, который частично уже построен. Трасса должна соединить два уже готовых моста. Одна из главных целей строительства - разгрузить пойму от пробок и сделать дорожное движение здесь безопасным. Экоактивисты протестуют против вырубки леса в тех местах, где пройдет трасса.

Этот протест не остановил работы в пойме. В ближайшее время в рамках строительства 14-километрового Третьего пускового комплекса должны возвести два мостовых перехода через ерики Осинки и Гнилой и построить транспортную развязку в районе съезда на Лебяжью поляну.