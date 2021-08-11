Из-за экстремальной жары Волжская ГЭС уменьшила сброс воды

Фото: Администрация Волгоградской области

Из-за экстремально жаркой и сухой погоды в Волге стало меньше воды. Сложная ситуация образовалась не только в Волгоградской области, но и на большей части бассейна Волжско-Камского каскада. Суммарный приток в июле оказался меньше нормы на 20-65 %, рассказали «КП-Волгоград» в Федеральном агентстве водных ресурсов Российской Федерации. Негативная тенденция сохранится и в августе. Поэтому в Росводресурсах приняли решение сократить сбросы воды, в том числе на Волжской ГЭС.

С 11 августа по 10 сентября Волгоградский гидроузел будет работать со средними сбросными расходами 5300±100 куб.м/с. Минимальный среднесуточный сброс в этот период времени будет составлять 5000 куб.м/с, а максимальный с 9 по 15 августа - не более 5800 куб.м/с, с 16 августа по 10 сентября - не более 5500 куб.м/с.

Режим работы Волжской ГЭС был установлен в режиме, чтобы обеспечить судоходство, гидроэнергетику, сельскохозяйственную и рыбную отрасль необходимым ресурсом, а также учесть потребности региона. Если гидрометеорологические условия и водохозяйственная обстановка в бассейне Волжско-Камского каскада изменятся, сброс воды оперативно изменится.