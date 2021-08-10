Под Волгоградом ребенок погиб, запутавшись в качелях

Уголовное дело возбудили в Волгоградской области из-за гибели 12-летнего мальчика. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Следкоме, ребенок погиб прямо перед домом. Трагедия произошла во вторник днем в селе Карповка Городищенского района. Подросток играл в компании друзей и своего брата, дети катались на самодельных веревочных качелях. В какой-то момент мальчик остался один, запутался в веревках и не смог выбраться.

При таких трагедиях следователи возбуждают дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Родители 12-летнего мальчика из Городищенского района занимались бытовыми делами. Он играл во дворе с друзьями и 8-летним братом. Во дворе их дома росло дерево, на стволе были привязаны веревки с петлями на концах – самодельные качели. По какой-то причине подросток остался возле дерева один, и когда катался на качелях, запутался в веревках. Они обвили шею мальчика, самостоятельно он не смог освободиться. Подростка заметил проезжавший мимо водитель, он позвал взрослых. Но несмотря на оказанную помощь, спасти мальчика не удалось. Он умер от удушья.

Отмечается, что семья из Карповки характеризуются положительно. Следователи установят все обстоятельства трагедии.