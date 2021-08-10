Никого не принуждают: в Волгоградской области от коронавируса вакцинируют заключенных

Заключенных и работников ФСИН вакцинируют препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник-лайт» Фото: Эдуард Пальгунов

Чтобы в Волгоградской области сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо вакцинировать большую часть жителей. Для ряда категорий граждан была введена обязательная вакцинация. Получают защиту от COVID-19 и заключенные. Но их в регионе не принуждают к уколам, для них процедура добровольная. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, привились более 2900 сотрудников уголовно-исполнительной системы и свыше 2500 осужденных. Вакцинация проводится препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник-лайт».

- Вакцинация является добровольной и осуществляется силами медицинских работников филиалов ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и выездными бригадами лечебных учреждений гражданского здравоохранения, - отметили в региональном УФСИН.

Перед уколом каждый работник и заключенный проходит медицинский осмотр для определения противопоказаний.