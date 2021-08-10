Волгоградских ветеранов не оштрафуют за табличку на Доме Павлова

Ветеранское объединение располагается в легендарном Доме Павлова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У клуба «Сталинград», занимающегося патриотическим воспитанием молодежи и расположенного в подвале легендарного Доме Павлова в центре Волгограде, возникли проблемы из-за скромной таблички на стене здания-памятника. В конце июля на ветеранское объединение составили административный протокол по статье 7.13 КоАП РФ за нарушение требований законодательства об охране памятников истории и культуры. Наказание по ней весьма сурово - штраф от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Для некоммерческой организации сумма неподъемная. Однако, как пояснили «КП-Волгоград» в региональном комитете госохраны объектов культурного наследия, штрафовать ветеранов не будут.

По данным ведомства, проверку организовали по обращению жителя. Так как Дом Павлова – объект культурного наследия федерального значения, то все таблички и прочие вывески на нем должны быть сделаны по проекту, согласованному в специальной организации. А вывеска клуба «Сталинград», хоть и скромная, такового не имела. Но все же правовые механизмы для решения вопроса есть.

- Закон позволяет в отношении организаций, нарушивших закон, использовать не только штраф, но и выписывать предписание, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете госохраны объектов культурного наследия.

Напомним, одним из основателей клуба «Сталинград» и его руководителем был участник Сталинградской битвы Владимир Семенович Туров. Работал он в клубе и тесно сотрудничал с администрацией региона вплоть до последнего дня своей жизни. Фронтовика не стало осенью 2020 года. Он скончался от последствий коронавируса в возрасте 100 лет.