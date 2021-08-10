Прощай, песок: мэрия хочет закупить гранулированные реагенты для тротуаров

Мэрия хочет закупать у предприятия бишофит для уборки улиц. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мэр Волгограда Виталий Лихачев во вторник, 10 августа, посетил завод «Каустик». Общий объем экспорта на предприятии в первом полугодии вырос на 60%, продукция экспортируется в 60 стран мира, но и в Волгограде она востребована. Глава города по пути посмотрел новую дорогу к предприятию - ее ремонтируют впервые за 20 с лишним лет, а также ознакомился с новыми производствами и обсудил закупку антигололедных реагентов для будущей зимы.

- Это не только наш основной налогоплательщик и предприятие, на котором в общей сложности работает более 7 тысяч жителей нашего города. Оно является нашим партнером в зимний период, - пояснил Лихачев. -Те смеси, те реагенты, которые мы используем для борьбы с гололедом, мы берем здесь.

Песко-соляная смесь от гололеда – это технологии прошлого века. Конечно, их у нас используют и сейчас, но потом полвесны выгребают этот песок отовсюду. В последнее время мэрия Волгограда переходит на использование бишофита. Хлористый магний эффективнее, но и дороже. Зимой его льют на городские магистрали. А для пешеходных дорожек планируют использовать гранулированные реагенты.

- Сегодня здесь делают не только твердые, но и жидкие, и гранулированные реагенты, которыми можно посыпать и обрабатывать тротуары. То, чего у нас раньше не было, - пояснил Виталий Лихачев. - Сегодня мы обсуждаем объемы. Просчитываем свои возможности - нужна специальная техника.

Во время встречи с руководством предприятия была достигнута предварительная договоренность о поставке для муниципальных дорожных предприятий бишофита.