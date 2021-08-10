В Волгограде работникам пивзавода 4 месяца не платили зарплату

Работники несколько месяцев сидели без денег. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Работники пивзавода «Пивоваръ» в Волгограде уже давно жалуются на непонятную ситуацию и задержку заработной платы. По итогам проверки прокуратуры Ворошиловского района, на директора фирмы, которая занимается техподдержкой пивоваренного производства, возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты более двух месяцев. Сотрудников ООО «Штерн» оставили без денег с марта по июнь 2021 года.

- Задолженность перед 40 работниками юридического лица составила более 2,1 млн рублей. При этом поступавшие на счета компании денежные средства тратились руководителем на текущую деятельность фирмы, в том числе оплату ГСМ и коммунальных услуг, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре

Следствие по делу ведут сотрудники СУ СКР. Тем временем, прокуратура в интересах обманутых работников подала в суд 40 исков о взыскании задолженности по зарплате.