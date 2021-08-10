Коронавирус убил 23-летнюю волгоградку

Всего за сутки жертвами ковида стали 16 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус стал намного опаснее и более коварным. Жертвами COVID-19 становятся совсем молодые люди. 10 августа в Волгоградской области зафиксировали 16 смертей от осложнений ковида. Скончалась 23-летняя волгоградка, у которой не было никаких хронических заболеваний. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, девушка сначала лечилась амбулаторно. Улучшения состояния не было, тогда ее госпитализировали в 15-ю больницу. Однако вирус и двусторонняя пневмонии прогрессировали, молодую волгоградку спасти не удалось.

Назначили лечение на дому и 37-летнему и 43-летней жителям Волгограда, которым также не становилось лучше. Пациентов затем положили в инфекционные госпитали, но ковид оказался сильнее. Без положительной динамики лечилась амбулаторно 49-летняя женщина из Михайловки. Не помогли ей и медики в ЦРБ. 56-летнюю жительницу Клетского района направили в 5-ю клиническую больницу. Но даже в условиях реанимации пациентку спасти не удалось.

На протяжении недели занималась самолечением 63-летняя волгоградка. Только после этого она вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в 22-ю больницу. Спустя 4 дня после проявления симптомов ковида обратилась за медпомощью 61-летняя жительница Волгограда. Ее госпитализировали в 4-ю клиническую больницу. 62-летний волгоградец попал на ковидный стационар 15-й больницы. Но вирус был сильнее его и стараний медиков.

Также за последние сутки жертвами коронавируса признали пять женщин и трое мужчин от 68-ми до 88-ми лет, которые проживали в Волгограде, Жирновском, Светлоярском, Среднеахтубинском, районах и Урюпинске.

Напомним, накануне оперштаб сообщил, что от ковида в регионе скончалась 21-летняя девушка.