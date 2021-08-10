«Ротор» с «Балтикой» сыграет без зрителей

На стадион пустят только фанатов Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» снова проведет домашний матч без зрителей на «Волгоград Арене». Сине-голубые сыграют с «Балтикой» без болельщиков по постановлению государственного санитарного врача России Анны Поповой от 07 июля 2021 года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе волгоградского клуба. Однако полностью пустыми трибуны не будут. Матч смогут посетить фанаты, у которых есть сезонные абонементы для посещения сектора активной поддержки.

- Абонементы на фан-сектор D110 не продаются, - уточнили в волгоградском клубе.

Отметим, матч 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги между «Ротором» и калининградской «Балтикой» пройдет на «Волгоград Арене» 14 августа в 19.00.

Отметим, 31 июля постановлением губернатора в Волгоградской области разрешили пускать зрителей на спортивные мероприятия, которые проходят на свежем воздухе. Но сначала стадионы должны получить паспорта иммунизации и стать «зоной свободной от COVID-19». После этого болельщики смогут посещать такие арены, но только с сертификатом о пройденной вакцинации от коронавируса, подтверждением перенесенной в течение полугода ковида или со свежим отрицательным ПЦР-тестом.