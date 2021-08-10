Отключат газ 11 августа в двух районах Волгограда

Газ отключат в рабочее время. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 11 августа 2021 года, в Волгограде запланирован ремонт на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Из-за этого днем останутся без голубого топлива жители двух районов Волгограда - Кировского и Краснооктябрьского. Правда, коммунальных страдальцев в этот день будет немного, затронут отключения газа всего две улицы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Кировском районе 11 августа 2021 с 10 до 17 часов временно приостановят поставку голубого топлива жителям поселка Саши Чекалина, затронет дома под номерами 45, 48, 49, 60 - 76, 61 – 75. На Красном в этот же день отключат газ с 9.00 до 18.00 в доме по адресу: улица Никольская, 3.

На время запланированных отключений жителей просят не включать газовые котлы и плиты во избежание возможных несчастных случаев.