Ждать осталось недолго: на последнем участке Волжской ГЭС началась укладка асфальта

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области завершается ремонт Волжской ГЭС. Простаивать в пробках между двумя крупнейшими городами региона автомобилистам и пассажирам общественного транспорта осталось недолго. На мосту плотины началась укладка асфальта на последнем ремонтируемом участке, протяженность которого составляет 442 метра. Также подрядчик завершает укладывать гидроизоляцию, монтирует дренаж и ограждения. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, работы ведутся в две смены, на объекте трудятся около 70 специалистов и 4 единицы техники.

Напомним, из-за ремонта Волжской ГЭС на мосту действует реверсивное движение на участке протяженностью 442 метра. Ежедневно на плотине выстраиваются огромные пробки как со стороны Волгограда, так со стороны Волжского. До 1 сентября движение по ГЭС откроется в полном объеме, работы продолжатся под мостовой частью, которые не повлияют на проезд транспорта.

Ремонт Волжской ГЭС длится третий год. Ранее сооружение с момента строительства ни разу капитально не обновлялось. Работы ведутся на проезжей части, а также под мостом. Полностью ремонт завершится к концу года.