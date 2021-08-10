"Люди будут с хорошим настроением приезжать на работу": в Волгограде обновляют дорогу к трём заводам

Прошлое покрытие здесь убил интенсивный грузовой трафик. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде обновляют не только оживленные городские магистрали, но и дороги в промзоне, которые большинство автомобилистов не видят. Но это не значит, что трафик здесь меньше. Дорогой от улицы 40-лет ВЛКСМ к заводу техуглерода в Красноармейском районе ежедневно пользуются более 10 тысяч человек - работники трех предприятий. Во время последнего визита Виталия Лихачева сотрудники заводов намекнули мэру, что без ругательств до работы не доедешь. И вот здесь уже уложен один слой асфальта. После того, как эксперты лаборатории проверят его качество, подрядчик уложит финишный слой. 10 августа Виталий Лихачев по пути на "Каустик" поинтересовался, как поживает новая дорога.

- Люди будут с хорошим настроением приезжать на работу и с хорошим настроением уезжать. А от этого растёт производительность труда, - заметил мэр.

Заводчане уже рады - даже по выравнивающему слою ездить приятнее, чем по ямам, в которых можно было оставить подвеску. Важно теперь, чтобы новый асфальт дожил до конца гарантийного срока. Здесь очень интенсивный грузовой трафик - каждую минуту на территорию предприятий заезжают и выезжают груженые фуры и бензовозы. Покрытие должно быть прочным.

- Образцы асфальтобетона забрали в муниципальную лабораторию, - отмечают в мэрии. Кстати, это первый капитальный ремонт этой дороги за более чем 20 лет. Здесь уложили новые 22 тысячи квадратных метров асфальта. Деньги на дорогу нашлись благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".