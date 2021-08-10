«Ротор» покинул голкипер, не сыгравший за команду ни одного матча

Максим Рудаков. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» расстался с голкипером Максимом Рудаковым, который не провел за волгоградскую команду ни одного официального матча. 25-летний игрок и клуб подписали соглашение о расторжении трудового договора. Вратарь вернется в расположение «Ростова», которому принадлежат права на футболиста.

Отметим, Максим Рудаков перешел в «Ротор» в середине июня на правах аренды. Однако сыграть в ФНЛ в первых пяти турах ему не довелось. Поэтому голкипер решил покинуть волгоградскую команду.

- У меня есть огромное желание играть, и в «Ротор» я перешел, чтобы его реализовать. Мне нужна постоянная практика и поэтому принял решение досрочно покинуть команду, - приводит слова Максима Рудакова пресс-служба «Ротора».