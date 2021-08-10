На юге Волгограда «КАМАЗ» протаранил маршрутку: 3 человека в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 9 августа, в Красноармейском районе Волгограда произошла авария с участием большегруза и маршрутного такси. 60-летний москвич за рулем «КАМАЗа» в 21.30 выезжал с заправки на улице Лазоревая и не уступил дорогу и протаранил микроавтобус «Peugeot», который ехал по маршруту №29с. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в больницу увезли 17-летнюю, 30-летнюю, 33-летнего пассажиров маршрутки.

ДТП в Волжском. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волжском в понедельник пьяный водитель едва не покалечил ребенка. В СНТ «Трубник» 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Renault Logan» не справился с управлением и врезался в забор. В машине находилась 6-летняя девочка. Ее осмотрели медики скорой помощи, но госпитализация ребенку не потребовалась.