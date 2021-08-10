Под Волгоградом больше недели ищут мужчину с темно-русыми волосами

Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Волгоградской области больше недели идет поиск Ярослава Масаева. 36-летний житель поселка Эльтон Палласовского района ушел из дома 2 августа. С тех пор о нем ничего неизвестно, рассказали «КП-Волгоград» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Приметы попавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. В какой одежде ушел Ярослав Масаев неизвестно.

Волонтеры просят жителей Волгоградской области помочь в поиске жителя Эльтона. Любую информацию о мужчине просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.