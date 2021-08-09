В четырех районах Волгограда отключат свет 10 августа

Электричество отключат на весь день. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Очередные отключения света 10 августа 2021 затронут снова отдельные улицы четырех районов Волгограда. Сидеть без электричества и возможности включить приборы, компьютеры и бытовую технику, будут горожане, проживающие в Кировском, Советском, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. При этом отключения во вторник будут одними из самых продолжительных и затянутся до темноты. Так что жителям Красного лучше запастись свечами и фонариками.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», в Советском районе 10 августа обесточат лишь улицу Волгоградскую. Без электричества с 9 до 17 часов останутся жители домов №2-18 и 2г. В Кировском районе также с 9 утра до 17.00 без света уже в который раз будут сидеть жители поселка Веселая Балка, домов №1, 5, 12, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21. В это же время обесточат дома на улицах Синельниковская, №2-26, Рубинштейна, №1-27, 2-22, Алексеева, №1-13, 2-20, Войкова, №1д, 2а-2г. И в Ворошиловском районе в числе коммунальных страдальцев окажутся жители домов на улицах Череповецкой, 11/1, 11/2, 11/3 и 11/4, и Елецкой, №11–19.

На Красном отключения электроэнергии пройдут в два этапа. С 9.00 до 17.00 свет отключат на улице Поддубного в домах №15/1, 21-31. А с 9.00 до 20.00 обесточат целико две улицы - Большую кольцевую и Радиальную.