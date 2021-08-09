В Волгограде теплоход протаранил ворота шлюза ВДСК

Фото: администрация ВДСК.

Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП, которое случилось утром 9 августа 2021 года на Волго-Донском судоходном канале. Около 6.30 следовавшее из Астрахани в Ростов вверх по ВДСК грузовое судно навалилось на ворота шлюза №5 и протаранило их. К счастью, при происшествии никто не пострадал, угрозы экологии нет.

- Грузовой теплоход «Пола Анастасия» при выходе в верхний бьеф из шлюза №5 совершил навал кормой на рабочие двустворчатые ворота шлюза №5 ВДСК имени Ленина, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего ЧП, а также определить, как сильно повреждены ворота шлюза ВДСК, какой ущерб нанесен, и принять процессуальное решение.