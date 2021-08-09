Новую тротуарную плитку укладывают у Царицынской оперы

Возле театра «Царицынская опера» в Волгограде во всю кипит работа. Там продолжается благоустройство площади. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, ее рисунок состоит из трех цветов: молочной, серой и черной. Пока выполнена одна треть от запланированного мощения брусчатки.

Сегодня подрядчик завершил укладку тротуарной плитки по всему периметру площади возле Царицынской оперы. Как «КП-Волгоград» сообщили в мэрии, такой большой объем мощения связан с тем, что, в отличие от парков и скверов, при благоустройстве площади перед театром особое внимание уделяют обновлению пешеходной зоны. Поэтому обновлять приходится всю территорию общественной зоны.

Также в рамках благоустройства возле оперы высадят более 180 новых деревьев, тысячу кустарников и уложат газон. Ухаживать за растениями будет система автоматического полива длиной 1,5 километра. Сейчас рабочие уже начали подготовку к монтажу трубопровода. Кроме того, на площади в Краснооктябрьском районе Волгограда смонтируют системы видеонаблюдения и уличного освещения. На последнем этапе возле Царицынской оперы установят скамейки и урны, а также светодиодные фигуры. Одна из светящихся инсталляций будет в форме одуванчиков.