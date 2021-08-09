Готовят территорию для свай: в Волго-Ахтубинской пойме начинается строительство моста через ерик Осинки

Фото: Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

В Волго-Ахтубинской пойме становится все больше строительной техники. Рабочие продолжают готовить территории к возведению третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Подрядчик приступил к подготовительному этапу строительства моста через ерик Осинки. На участке убирают дикую порослевую растительность, чтобы в дальнейшем начать устраивать там буронабивные сваи. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Продолжаются земляные работы в Среднеахтубинском районе и у Лебяжьей поляны. Там появится транспортная развязка третьего пускового комплекса. Подрядная организация сняла 17 тысяч кубометров грунта. Плодородную землю отвозят в специальные места, чтобы в последствии использовать ее для рекультивации откосов новой трассы.

Строительство новой 14-километровой трассы разбили на несколько этапов. Протяженность первого составляет 4,5 километра. В рамках этих работ будет построено 2 моста через ерики Осинки и Гнилой, у съезда на Лебяжью поляну возведут транспортную развязку. Строительство новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме уже долгое время сопровождается спорами, еще до начала работ. Многих волнует уничтожение более 15 тысяч многолетних дубов. Власти обещают, что вместо них будут высажены новые дубы, сосны и акации. Саженцы уже готовят в питомниках. А всего лесной фонд пополнят свыше 200 тысяч растений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рубить надо: в Волго-Ахтубинской пойме все же спилят дубы при строительстве трассы

Рабочая группа Экологического совета Волгоградской области рассмотрела четыре варианта строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Все они предполагают вырубку (подробности)

Пятого проекта не будет: чиновники и депутаты отправились убеждать жителей Волго-Ахтубинской поймы в необходимости новой трассы и вырубке дубов

Вопрос решен, и мнение людей в этом вопросе никого не интересует (подробности)