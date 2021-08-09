Следователи нагрянули больницу, в которой малыша запирали без воды и ухода

Ребенка почти не кормили и не убирали за ним. Кадр с видео.

Сегодня, 9 августа, следователи Тракторозаводского района посетили инфекционное отделение Детской клинической больницы №8, в которой медперсонал держал 2-летнего мальчика взаперти. Сотрудники следкома передали для малыша памперсы и игрушки, а также обсудили с врачами состояние здоровья ребенка. Мальчик продолжает находиться в изолированной палате. Маленький пациент получает питание. Вместе с ним находится его мама, в отношении которой будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Накануне в социальных сетях появились шокирующие кадры, на которых ребенок был заперт в палате. За малышом не был обеспечен уход, его почти не кормили, он сильно плакал. В течение недели мальчик пытался самостоятельно убрать испачканные в фекалиях простыни. Медперсонал Детской клинической больницы №8 не пускал в бокс к ребенку родителей других детей, которые находятся на лечении. А мама малыша о нем позабыла, пока ситуацию не стали обсуждать по всей стране. Женщине 22 года, она - «мать-одиночка», официально не работает. Ребенок попал в больницу 30 июля по решению органов системы профилактики.

Сейчас в медучреждении продолжаются проверки комитета здравоохранения, прокуратуры, следственного комитета, ПДН. Заинтересовалась ситуацией детский омбудсмен Анна Кузнецова. А волгоградки, которые выложили видео и фотографии в социальные сети и придали огласке происходящему в инфекционной больнице, теперь жалуются, что их делают виноватыми.