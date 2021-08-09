Трамвай сошел с рельсов прямо возле Академии МВД

Трамвай сошел с рельсов возле остановки "академия МВД". Фото: мэрия Волгограда (архив)

Эта неделя, как и прошлая, в Волгограде началась с дорожных ЧП. Сегодня около 13:30 трамвай сошел с рельсов в Дзержинском районе. Это произошло возле остановки «Академия МВД». В прошлый понедельник, 2 августа, аналогичную поломку устраняли между остановками «Радомская» и «Кожгалантерейная фабрика» в Ворошиловском.

Как «КП-Волгоград» прокомментировали в мэрии, движение в районе остановки «Академия МВД» приостановили по техническим причинам. Ремонтом занимались специалисты Метроэлектротранса. На время работ у трамваев № 5 и 10 изменили схему движения – их пустили через резервное кольцо у остановки «улица Хорошева». Движение в Дзержинском районе Волгограда возобновили в прежнем режиме уже в 16:21.

Ранее некоторые СМИ писали о частых поломках трамваев в Волгограде. Но в мэрии эту информацию не подтвердили. По неофициальным данным, трамваи сходят с рельсов из-за жаркой погоды. Металлические рельсы расширяются при высокой температуре, поэтому колея может увеличиться, из-за этого трамвай вполне может сойти с магистрали.