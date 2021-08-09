В Волгограде медиков инфекционной больницы, в которой держали взаперти 2-летнего малыша, могут привлечь к ответственности

Малыш пытался сам за собой убирать грязные простыни. Кадр с видео.

В Волгограде продолжается проверка вопиющего случая в инфекционном отделении Детской клинической больницы №8. В медучреждении 2-летний ребенок неделю был заперт один в палате. Шокирующие кадры на видео сняли и выложили в соцсети женщины, которые вместе со своими детьми находятся на лечении в больнице. Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в части ненадлежащего ухода за мальчиком медицинским персоналом. Руководству учреждения было вынесено представление устранить их, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Также в представлении поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, - добавили в прокуратуре.

Также оценят действия мамы малыша, почему ее малолетний ребенок оказался один в инфекционном отделении Детской клинической больницы №8. Сейчас мальчик находится в палате вместе с матерью.

Напомним, накануне в социальных сетях появились видео, на которых маленький мальчик пытается сам за собой убрать измазанные простыни. По словам женщин, медперсонал неделю держал ребенка взаперти, не убирая за ним, также его почти не кормили. В больнице проверку проводит и комитет здравоохранения Волгоградской области. На ситуацию обратила внимание также детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Женщины, которые пытались помочь и сняли видео, теперь жалуются, что их делают виноватыми в ситуации. Они пытались самостоятельно помыть и покормить ребенка, но персонал не пустил их в палату.

- Из этой ситуации каждый может сам делать выводы… Моя совесть чиста, а совесть тех, кто сейчас прикрывает себя, медперсонал… Все решится на каком-то другом суде, - рассказала в социальных сетях опубликовавшая видео волгоградка Ольга.