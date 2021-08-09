В Волгограде от коронавируса скончалась 21-летняя девушка

Жертвами коронавируса становятся совсем молодые пациенты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус стал смертельным опасным для пациентов любого возраста. Если в начале пандемии в зоне риска были возрастные пациенты, то сейчас абсолютно все. 9 августа в Волгоградской области зафиксировали 16 смертей от осложнений COVID-19 и двусторонней пневмонии. Самой молодой жертве был всего лишь 21 год. В областной клинической больнице №1 погибла девушка из Волгограда, рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе. У пациентки были хронические заболевания эндокринной системы.

Скончались от осложнений коронавируса 37-летняя волгоградка, 54-летняя волжанка и 53-летняя жительница Палласовского района. Они сначала лечились амбулаторно, но после ухудшения состояния их госпитализировали. У пациенток были хронические проблемы со здоровьем. Не смогли медики спасти и 46-летнюю женщину из Палласовского района, которую направили в инфекционный стационар при областном клиническом госпитале ветеранов войн. 66-летний волгоградец оказался с ковидом на больничной койке клинической больницы №4. Однако победить болезнь не удалось, как и 60-летней жительнице Волжского. Ее спасали в Городской клинической больнице №1.

Также за последние сутки жертвами коронавируса стали четверо мужчин и пять женщин в возрасте от 70-ти до 88-ми лет.