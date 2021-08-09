Иностранцу грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство волгоградца

Убийца нанес по жертве множество ударов ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование убийства 29-летнего местного жителя. В жестоком преступлении обвиняется 26-летний иностранец. 22 февраля 2021 года волгоградец был найдет мертвым в своей квартире на улице Глазкова в Центральном районе. У него было множество проникающих колото-резаных ранений, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Полицейские и следователи задержали убийцу в течение суток в его комнате в общежитии.

- 19 февраля 2021 года, отдыхая в кафе в центре города, злоумышленник познакомился с 29-летним местным жителем. Из увеселительного заведения они вместе направились домой к волгоградцу, где между ними произошел внезапный бытовой конфликт. В какой-то момент обвиняемый схватил нож и нанес им не менее 8 ударов по телу гостеприимного хозяина, после чего, забрав мусор и орудие преступления, скрылся, - отметили в региональном следкоме.

Следователи в комнате убийцы нашли неопровержимые улики: одежду со следами крови жертвы, его личные вещи, а также рукоятку от ножа, которым были нанесены удары. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было направлено в суд. Иностранцу грозит до 15 лет тюрьмы.